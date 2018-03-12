СБУ проводит более 25 обысков в регионах

В СБУ отметили, что во время обысков были изъяты пропагандистские материалы, оружие, взрывчатка

Служба безопасности Украины сегодня, 12 марта, проводит более 25 санкционированных обысков в разных регионах у лиц, которые способствуют стране-агрессору РФ в проведении антиукраинских акций. Об этом сообщила спикер СБУ Елена Гитлянская у себя в Facebook.

"Во время обысков изъяты пропагандистские материалы, оружие, взрывчатка и многие другие доказательства подрывной работы против нашей страны", - отметила Гитлянская.

Она уточнила, что более подробная информация будет обнародована на сайте СБУ после завершения всех необходимых процессуальных действий.

"К сожалению, среди этих граждан есть те, кто имеет отношение к журналистскому цеху, но принадлежность к профессии не может быть индульгенцией от законной ответственности за антигосударственные действия", - подчеркнула Гитлянская.

Она обратилась с просьбой к СМИ не давать преждевременные оценки до обнародования всех материалов.

По информации Украинской правды, обыски проходят в Киеве, Днипре, Харькове и Одессе. В Киеве СБУ пришла к журналисту Юрию Лукашину.

9 марта 2018 года глава СБУ Василий Грицак заявил, что во время проведения операции по задержанию руководителя центра освобождения пленных Офицерский корпус Владимира Рубана из его автомобиля был изъят большой арсенал оружия.

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