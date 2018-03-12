Савченко вызвали на допрос в СБУ: она уехала за границу

Генпрокурор отметил, что сегодня в 04:00 народный депутат Надежда Савченко выехала за территорию Украины

Народного депутата Надежду Савченко вызвали на допрос в СБУ по делу руководителя центра освобождения пленных Офицерский корпус Владимира Рубана, но она находится за границей. Об этом сообщил в интервью журналистам генпрокурор Юрий Луценко, передает корреспондент LIGA.net.

"СБУ направила депутату Надежде Савченко вызов на допрос на завтра. Сегодня в 04:00 она покинула территорию Украины. Для участия в международной конференции, где предусмотрено присутствие отдельных депутатов. Хотя она не является членом официальной делегации, но она имеет на это право", - сказал он.

Читайте также: СБУ допросила Савченко: она подтвердила встречу с террористами

8 марта 2018 года на одном из КПВВ в Донбассе был задержан Рубан.Шевченковский районный суд Киева отправил его под арест на 60 суток без права залога. В СБУ считают, что в подготовке терактов в Киеве не обошлось без "кураторов из Москвы".

Читайте также: Тема дня. Рубан, Медведчук и дело о терактах: коротко о главном

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.