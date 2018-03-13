Президент Польши удивлен темпами принятия "запрета бандеризма"

Анджей Дуда считает, что закон об ИНП был необходим, но момент выбран неудачно

Президент Польши Анджей Дуда считает, что скандальные поправки к закону о польском Институте нацпамяти, которые в украинских СМИ прозвали "запретом бандеризма", являются заботой о национальных интересах страны, однако момент их принятия был выбран неудачно. Об этом он рассказал в интервью газете Dziennik Gazeta Prawna, передает портал Onet.

Он ни секунды не считал необходимым наложить вето на весь закон, хотя был удивлен темпами работы над ним в Сейме.

"Мне трудно понять, что мотивировало законодателей к такому способу действовать", - признался Дуда.

"Мы требуем уважения к исторической правде, включая честную терминологию. Это забота о национальных интересах Польши", - сказал глава польского государства, отметив, что момент принятия скандальных поправок был избран совсем неудачно.

"Беда в том, что закон об Институте национальной памяти был принят именно в тот момент и в такой форме. В канун Дня памяти о жертвах Холокоста", - подчеркнул он.

Дуда подчеркнул, что если кто-то удивлен подобным случаем, он должен помнить, что законотворчество - вопрос польского суверенитета. "Никто не будет диктовать нам что-либо", - заявил польский президент.

Принятые в Польше поправки к закону об ИНП предусматривают уголовную ответственность за публичное приписывание польскому народу ответственности за преступления нацистской Германии и за высказывание "польские лагеря смерти", а также за отрицание участия "украинских националистов" в преступлениях против поляков. За нарушение закон может грозить штраф, либо тюремное заключение сроком до трех лет.

В феврале 2018 года польские политики заявляли, что после вступления в силу обновленного закона об ИНП преследований тех, кто подпадает под его статьи, пока не будет.

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