В Польше начинается XI форум "Украина-Европа"

В польском городе Ряшев сегодня, 13 марта, начинается XI Форум "Европа-Украина" под названием "Ассоциация с Европейским Союзом - и что дальше?". Об этом сговорится в сообщении на сайте Экономического форума в Крынице, организатором которого также выступает фонд Институт восточноевропейских Исследований (ISW).

Согласно заявленной информации, участие в двухдневном мероприятии (13-14 марта) примут более 500 участников из Польши, Украины, соседних стран, ЕС и США.

"Именно модернизация и развитие потенциала Украины, а также направление и темпы реформ станут важнейшими темами нынешнего форума "Европа-Украина", - отмечают организаторы форума.

Во время форума состоятся презентация главного рапорта, дискуссии на тему развития политического и экономического сотрудничества между Украиной и другими европейскими странами, более 30 панельных дискуссий, десять презентаций украинских регионов, выбранных секторов экономики и тому подобное.

Основным событием, которое будет сопровождать XI Форум, отмечают организаторы, станет международная выставка - II Восточная ярмарка, в которой примут участие более 70 участников из стран Европы.

Соорганизатором мероприятия выступает также Подкарпатское воеводство. Почетный патронат над форумом взял на себя маршал Сейма Польши Марек Кухцинский.

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