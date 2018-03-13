Народный депутат Березкин вошел в депутатскую группу Воля народа

После вхождения в группу Воля народа Станислава Березкина эта депутатская группа в Раде насчитывает 19 народных депутатов

Депутат Станислав Березкин вошел в группу Воля народа. Об этом объявил на пленарном заседании парламента спикер Андрей Парубий, передает корреспондент LIGA.net.

После вхождения в группу Воля народа Станислава Березкина эта депутатская группа в Раде насчитывает 19 народных депутатов

28 февраля Березкин вышел из состава депутатской группы Відродження в Верховной Раде.

В октябре 2017 года из депутатской группы Воля народа вышел народный депутат Владимир Литвин.

Накануне летних каникул, в июне 2017-го, Волю народа покинули нардепы Александр Онищенко и Сергей Мельничук. В результате в группе осталось 17 членов, что поставило ее под угрозу расформирования. 19 сентября Воля народа пополнилась двумя народными депутатами - Максимом Микитасем и Александром Супруненко.

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