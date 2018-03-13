В СМИ назвали причину отставки Тиллерсона

Президент США, комментируя увольнение госсекретаря Рекса Тиллерсона, подчеркнул, что они "на самом деле не думали одинаково"

Причиной увольнения президентом Дональдом Трампом госсекретаря Рекса Тиллерсона могло стать создание новой команды переговорщиков по ядерной проблеме Северной Кореи. Об этом сообщает The New York Times.

По данным источников издания, Трамп и Тиллерсон разошлись в способах решения северокорейской проблемы и нескольких других важных геополитических вопросов, включая ядерную сделку с Ираном.

"Мы на самом деле не думали одинаково", - сказал Трамп журналистам в Белом доме, объяснив свое решение об увольнении Тиллерсона.

13 марта 2018 года Трамп уволил Тиллерсона и вместо него назначил директора ЦРУ Майка Помпео.

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