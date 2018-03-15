США: РФ четыре года ведет в Крыму политику насилия и принуждения

В заявлении Белого дома критикуется приезд Путина в незаконно аннексированный Крым, где люди сейчас терпят репрессии

Россия уже четыре года проводит в Крыму кампанию принуждения и насилия против тех, кто выступает против аннексии. Об этом заявил Белый дом.



США подтвердили, что выступают за территориальную целостность Украины, а проведенный под присмотром российских военных референдум 2014 года - незаконный.



Соединенные Штаты раскритиковали приезд президента России Владимира Путина в оккупированный Крым и подчеркнули, что полуостров является частью Украины. РФ пренебрегает международным порядком и не уважает территориальную целостность суверенных государств.

В Крыму завершается предвыборное турне Путина.

Президент Петр Порошенко, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности призвал европейских партнеров не признавать российские выборы в Крыму.

Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых выборов с участием Крыма в 2016-м году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.

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