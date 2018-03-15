Фамилия Бойко есть в деле Бакулина - Луценко

Генпрокурор уточнил, что представления на снятие неприкосновенности с Юрия Бойко в ГПУ нет и не было

Фамилия народного депутата Юрия Бойко фигурирует в производстве по Евгению Бакулину. Об этом сообщил, отвечая на вопросы депутатов в парламенте генпрокурор Юрий Луценко, передает корреспондент LIGA.net.

Луценко подчеркнул, что представления на снятие неприкосновенности с Бойко в ГПУ нет и не было. "В деле проходит фамилия депутата Бойко, который утверждал финансовый план НАК Нефтегаз Украины и его дочерней компании (Черноморнефтегаз, - ред.), но прямых свидетельств о преступном умысле, а тем более о получении средств им лично или подконтрольными им лицами пока не установлено", - сказал он.

Луценко отметил, что если такая информация будет получена, он обратиться в Раду с просьбой дать согласие на снятие с него депутатской неприкосновенности.

В свою очередь Бойко сообщил, что все пояснения уже дал в ГПУ на допросе.

"Я знаю, кто был заказчиком этого дела среди лиц которые выехали за границу после Майдана, я знаю сколько было заплачено журналистам, мне известно, кто был исполнителем, и я дал все пояснения ГПУ", - сказал депутат.

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