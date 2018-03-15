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Савченко: Я дала в Европе показания на Порошенко

15.03.2018 14:24
Депутат заявила, что дала некие показания в "юридических и судебных инстанциях Европы"
Савченко: Я дала в Европе показания на Порошенко
Наденда Савченко

Народный депутат Надежда Савченко заявила, что в Страсбурге, в "юридических и судебных инстанциях Европы" дала показания против президента Петра Порошенко. Об этом она рассказала после допроса в СБУ.

"В Европе будучи эти 3 дня, я успела дать показания в юридических и судебных инстанциях Европы против коррупции Порошенко, против преступности нашей власти и по политическим преследованиям", - сказала Савченко.

Генеральный прокурор Юрий Луценко внес в Верховную Раду представления на снятие неприкосновенности с Савченко, ее задержание и арест. Он заявил, что Савченко якобы планировала совершить теракт в здании Верховной Рады, и пообещал внести в парламент представление на арест депутата.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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