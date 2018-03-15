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"Россия опасна для всех соседей": Дуда о политике Кремля

15.03.2018 16:32
Россия показывает, что ради достижения своих целей готова использовать военную силу, это опасно для нас, подчеркнул президент Польши
"Россия опасна для всех соседей": Дуда о политике Кремля
Анджей Дуда (фото - Getty Images)

В Польше произойдут определенные изменения в стратегии национальной безопасности из-за "непредсказуемости политики России". Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда, сообщает Польское радио.

По словам президента, приоритетом политики безопасности Польши остается развитие оборонного потенциала НАТО на восточном фланге и укрепление стратегического партнерства с США.

Дуда подчеркнул, что изменения необходимы в связи с "непредсказуемостью российской политики.

"Россия показывает, что ради достижения своих целей готова использовать военную силу. Это опасно для нас, для всех соседей России, для всей международной общественности. Последние российские учения Запад-2017 показали, что Россия тренируется в полномасштабном конфликте с НАТО, ареной которого должны быть Польша и страны Балтии", - подчеркнул президент Дуда.

Министр национальной обороны Мариуш Блащак отметил, что 2017 год стал для страны переломным, учитывая расстановку сил НАТО в Польше.

Глава стратегического командования Соединенных Штатов Джон Хайтен заявил, что Россия представляет основную опасность для США, поскольку является "единственной экзистенциальной угрозой для страны".

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ЛIГАБiзнесIнформ
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