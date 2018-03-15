Рада отказалась отменить свои поправки в УПК

По мнению руководителей некоторых силовых ведомствы, эти поправки приведут к коллапсу правоохранительной и судебной систем

Рада не смогла принять закон, который, по мнению руководителей силовых ведомств, позволил бы избежать коллапса в правоохранительной и судебной системе, передает корреспондент LIGA.net.

За проект изменений в некоторые законы по поводу усовершенствования уголовного судопроизводства 7547 проголосовали 214 депутатов при 226 необходимых. Предложение вернуться к рассмотрению законопроекта также не набрало необходимых 226 голосов. Проект закона отклонен.

Как пояснил, представляя документ, депутат Антон Геращенко, цель проекта исправить ошибки, допущенные депутатами при внесении изменений в ряд кодексов в октябре 2017 года. "Мы должны принять этот закон для реанимации правоохранительной и судебной системы, в которых сегодня с 00.00 наступит коллапс", - сказал он. Геращенко напомнил, что изменения в кодексы вступают в силу сегодня ночью.

Генпрокурор Юрий Луценко пояснил, что предлагается отказаться от возможности обжаловать подозрение, убрать положение о том, что любая экспертиза должна проводиться только по решению суда, а также разрешить продлевать сроки расследования таких преступлений как терроризм и антигосударственная деятельность без решений суда. При этом для экономических преступлений предлагалось оставить возможность продления сроков досудебного расследования только через суд, чтобы не допустить давления на бизнес.

Вчера министр внутренних дел Арсен Аваков призвал Раду внести изменения в законы, которые с 15 марта 2018 года могут парализовать работу правоохранителей.

В НАБУ считают, что изменения в Уголовно-процессуальный кодекс парализуют работу органов досудебного расследования.

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