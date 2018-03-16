Депутатов могут обязать сдавать оружие на входе в Раду

Народные депутаты на входе в Верховную Раду проходят через металлоискатели, но они не обязаны по просьбе охраны показывать металлические предметы

Народные депутаты должны сдавать оружие на входе в Верховную Раду. Об этом журналистам сообщил член регламентного комитета Владимир Арешонков, передает корреспондент LIGA.net.

Соответствующие изменения в законодательство сегодня утром обсуждались со спикером парламента Андреем Парубием.

"Народные депутаты могут проносить оружие в сессионный зал. Я абсолютно уверен, что они - все адекватные, получили оружие законным способом. Но нужно учитывать разные настроения, в том числе психологические моменты", - подчеркнул Арешонков.

Он уточнил, что все депутаты на входе в Верховную Раду проходят через металлоискатели, но они не обязаны по просьбе охраны показывать металлические предметы, в числе которых может быть и оружие.

"Мы будем вносить изменения, чтобы депутаты сдавали вещи, которые проносят в Верховную Раду, чтобы избегать возможности использования, не дай Бог оружия", - сказал Арешонков.

Член регламентного комитета напомнил, что ранее некоторые народные депутаты проносили в сессионный зал дымовые шашки.

"Это концентрация отравляющих веществ, а если у кого-то аллергия?" - подчеркнул Арешонков.

На вопрос корреспондента LIGA.net, часто ли депутаты "пищат" на рамках металлоискателя, Арешонков сказал: "Не знаю насколько часто. Если заносят крупногабаритные вещи - охрана просит показать . Но если депутат не хочет, он может не показывать. Я считаю - это неправильно".

6 октября 2017 года в сессионном зале Верховной Рады во время рассмотрения президентских законопроектов по Донбассу зажгли дымовую шашку.

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