Крым становится "горячей точкой" и угрожает Европе - Ельченко

Крым перестал быть угрозой только для черноморского региона, но теперь угрожает еще и европейской безопасности, поэтому в ООН могут активизироваться

Крым становится горячей точкой и начинает угрожать европейской безопасности. Об этом сказал представитель Украины в ООН Владимир Ельченко в эфире Голоса Америки.



"Крым становится "горячей точкой" не только в том смысле, что он незаконно аннексированный, а в том смысле, что он угрожает европейской безопасности и не только в регионе Черного моря, а намного шире", - подчеркнул дипломат.



В ООН серьезно относятся к все большей милитаризации аннексированного Крыма. Также Крым используют как базу для перебрасывания войск в Сирию, отметил Ельченко. Поэтому страны ООН могут активизироваться.



"Россия начинает готовить, по той информаци, которая у нас есть, она есть и у членов НАТО, готовить основу для размещения в Крыму ядерного оружия. Расконсервируются старые места хранения ядерного оружия. Все это очень серьезно", - сказал представитель Украины в ООН.

Украина инициировала проведение Совета безопасности ООН, чтобы обсудить на нем ситуацию в оккупированном Крыму.

Также Украина направила генсеку ООН Антониу Гутерришу, председателю Совета безопасности и всем делегациям стран-членов официальные письма, в которых сказано, что проведение российских выборов на территории оккупированного Крыма нарушает устав ООН.

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