Госохрана проверила кулуары Рады перед брифингом Парубия

По словам председателя УГО Гелетея, проверка проводится в связи с информацией о терактах, которая появилась на прошлой неделе

Госохрана проверила кулуары Рады перед брифингом спикера Верховной Рады Андрея Парубия на предмет взрывчатки или другого оружия, передает корреспондент LIGA.net.

Как пояснил журналистам руководитель Управления госохраны Валерий Гелетей, проверка проводится в связи с информацией о терактах, которая появилась на прошлой неделе. Отвечая на вопрос, действительно ли депутат Надежда Савченко пронесла в Раду гранаты, Гелетей сказал: "Никто не докладывал мне о том, что видел гранаты или другие взрывоопасные устройства... Мы считаем, что у нее был наградной пистолет, но она его не демонстрировала".

Он отметил, что помещение проверяется не только на предмет взрывчатки.

"Теракты это не только граната. Вы видели, что произошло в Великобритании, когда отправили ядовитым веществом. Мы готовы к любому развитию событий, мы отрабатываем риски химических и бактериологических веществ", - сказал Гелетей.

Он также сообщил, что в УГО ждут изменений в закон, который позволил бы проводить осмотр депутатов на входе в парламент. По его словам, предлагается обязать депутатов сдавать зарегистрированное оружие, а сотрудникам УГО разрешить изымать взрывчатку, другие опасные предметы у депутатов и составлять протокол.

15 марта сообщалось, что несколько депутатов после короткого общения выпроводили Савченко из зала Верховной Рады. Позже она сообщила, что у нее есть наградное оружие, подаренное после освобождения из Москвы.

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