В БПП анонсировали "шокирующее" видео о Савченко

Во фракции БПП заявили, что будут голосовать за все три позиции - снятие неприкосновенности, задержание и арест

22 марта Верховная Рада рассмотрит представления на снятие неприкосновенности, задержание и арест народного депутата Надежды Савченко. Об этом заявила представитель президента в парламенте Ирина Луценко, сообщает пресс-служба БПП.

Она анонсировала показ на заседании Рады "шокирующего" видео о Савченко.

"В среду будет рассматриваться вопрос в Комитете. Генпрокурор будет в четверг. Фракция БПП будет голосовать за все три позиции - снятие неприкосновенности, арест и задержание. Видео, которое вы увидите на заседании, шокирует все общество", - сказала Луценко.

Она назвала Савченко "проявлением тех диверсионных групп с украинским контекстом, через наших депутатов, псевдоактивистов и патриотов".

15 марта 2018 года генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Савченко якобы планировала совершить теракт в здании Верховной Рады. В тот же день глава ГПУ внес в парламент представления на привлечение депутата к уголовной ответственности, ее задержание и арест.

Также Рада исключила Савченко из состава парламентского комитета нацбезопасности и обороны.

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