Джемилев о псевдовыборах в Крыму: Тема для фельетонистов

Уполномоченный президента по делам крымскотатарского народа считает, что преступные выборы открывают путь для дальнейшего усиления санкций на Россию

Результаты незаконных выборов во временно оккупированном Крыму, которые прошли 18 марта 2018 года, никакого значения не имеют, "это тема для фельетонистов". Об этом в комментарии LIGA.net заявил сегодня уполномоченный президента по делам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев.

"Комментировать результаты незаконных и даже преступных выборов в оккупированной территории, как говорится, не очень "кошерно", поскольку эти результаты абсолютно никакого значения не имеют. Но сам факт проведения этих выборов, конечно, имеет очень большое и довольно положительное значение, ибо Россия еще раз, несмотря на многочисленные заявления и предупреждения международных структур и мировых лидеров, еще раз демонстративно нарушила международное право", - подчеркнул Джемилев.

По его словам, нелегитимные выборы открывают путь для дальнейшего усиления санкций на страну-оккупанта, на дальнейшую изоляцию РФ от цивилизованного мира и приближения освобождения Крыма от оккупации.

"Что касается опубликованных ими процентов явки на избирательные участки и процентов, отданных за тех или иных кандидатов в президенты голосов, то это, скорее всего, тема для фельетонистов. Я знаю, что из центра поступала инструкция, чтобы итоги "выборов" в Крыму в плане явки избирателей были примерно такими же, какие они огласили по итогам своего "референдума" в марте 2014 года, вот они и дали примерно такие же цифры, которые ничего общего с реальным положением вещей не имеют", - отметил Джемилев.

Он подчеркнул, что сделать это было совсем не трудно, потому что никакого независимого контроля за ходом "выборов" и подсчетом голосов не было.

Незаконные выборы 18 марта 2018 года прошли и в оккупированном Россией Крыму. Украина, а также Канада, Эстония, Финляндия и другие страны заявили, что выборы на аннексированном полуострове не признают.

Российские пропагандистские СМИ утверждают, что на незаконных выборах в оккупированном Крыму за Путина проголосовали около миллиона "избирателей" - 92%

19 марта президент Петр Порошенко заявил, что проведение так называемых выборов президента РФ во временно оккупированном Крыму является очередным грубым нарушением Россией международного права, а их "результаты" - это фальсификация и "филькина грамота".

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