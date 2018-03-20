Рубану дополнили подозрение: вменяют заговор и помощь боевикам

Экс-переговорщика подозревают в совершении преступлений, за которые грозит 10-15 лет тюрьмы или пожизненное заключение, утверждает сторона обвинения

На прошлой неделе, 15 марта 2018 года, следствие дополнительно сообщило главе центра освобождения пленных Офицерский корпус Владимиру Рубану о новом подозрении и изменении ранее сообщенного подозрения. Об этом прокурор сообщил сегодня, 20 марта, на заседании Апелляционного суда Киева, который рассматривал жалобу адвокатов экс-переговорщика на содержание его под стражей.

"Рубан подозревается в совершении таких преступлений, как заговор о совершении насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти (ч. 1 ст. 109 УК), приготовление к совершению действий с целью насильственного свержения конституционного строя и захвата власти (ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 109 УК) по предварительному сговору группой лиц", - сказал представитель стороны обвинения.

По его словам, Рубана также подозревают в подготовке к покушению на государственных деятелей (ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 28, ст. 112 УК), подготовке к теракту (ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 258 УК), содействии террористической организации ДНР (ч.1 ст. 258 УК) и незаконном обращении с оружием по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263 УК).

Как отметил прокурор, сторона обвинения получила "необходимые достаточные доказательства, которые в своей совокупности обосновывают подозрение Рубану".

"Во время досудебного расследования установлено, что Рубан с высокой степенью вероятности может совершать действия, предусмотренные ст. 177 УПК (скрываться от следствия и/или суда; уничтожить, спрятать или исказить доказательства; незаконно влиять на свидетелей и т.п. - ред.)", - добавил он.

Представитель стороны обвинения подчеркнул, что экс-переговорщик подозревается "в совершении тяжких и особо тяжких преступлений", за которые предусмотрено наказание в виде 10-15 лет тюрьмы или пожизненного заключения.

Читайте также: В деле Рубана будут подозрения и другим фигурантам - глава СБУ

Ранее Рубану было объявлено о подозрении по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием), ч. 1 ст. 14 (приготовление к преступлению), ч. 3 ст. 258 УК (теракт).

8 марта 2018 года Рубана задержали на одном из КПВВ на линии разграничения в Донбассе, когда он возвращался с оккупированной территории. В его микроавтобусе обнаружили арсенал оружия: более десятка автоматов Калашникова, пистолетов и пулеметов, десятки мин, гранатометы и тысячи патронов.

Глава СБУ Василий Грицак заявил, что, задержав Рубана, спецслужба предотвратила "крупнейший за годы независимости Украины теракт". Также в Службе считают, что в подготовке терактов не обошлось без "кураторов из Москвы".

9 марта Шевченковский райсуд Киева отправил экс-переговорщика в СИЗО на два месяца без права залога.

Тема дня: Рубан, Медведчук и дело о терактах: коротко о главном

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.