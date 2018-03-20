С террористами буду говорить на языке военной силы - Наев

Командующий Объединенных сил в Донбассе Сергей Наев не собирается вступать в переговоры с террористическими организациями ЛДНР

Командующий Объединенных сил Сергей Наев заявил, что с пророссийскими наемниками в случае необходимости будет разговаривать на "языке военной силы" в Донбассе. Об этом он сказал в интервью Укринформу.

"У меня нет таких рычагов и полномочий. Прежде всего, у меня нет никакого желания устанавливать любой контакт с главарями террористических организаций. Они являются террористами, а с террористами я, как военный руководитель, могу говорить только хорошо известном мне языке. На "языке военной силы". Из этого и будут выходить любые отношения с ними", - подчеркнул Наев.

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Отвечая на вопрос, какие методы он будет использовать в гибридной войне в Донбассе, Наев сказал: "Во-первых, это проекты, связанные с восстановлением инфраструктуры... Второе - организация всех вопросов социальной направленности, начиная с восстановления и совершенствования банковской системы, порядка выплат зарплат и пенсий, оказания медицинской помощи".

По его словам, не менее важна информационная деятельность, эффективное противодействие враждебным информационным воздействиям.

"Все эти вопросы будут среди главных приоритетов. То есть, материальное и духовное возрождение этих территорий - это и есть главные направления нашей работы", - сказал Наев.

16 марта 2018 года президент Украины Петр Порошенко представил командующего Объединенных сил генерал-лейтенанта Сергея Наева.

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