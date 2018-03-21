Комитет Рады перенес рассмотрение представлений на Савченко

Регламентный комитет рассмотрит представления ГПУ на депутата в четверг, 22 марта, за полтора часа до утреннего пленарного заседания парламента

Комитет по вопросам регламента и организации работы Верховной Рады перенес рассмотрение представлений ГПУ на снятие неприкосновенности с народного депутата Надежды Савченко с 21 на 22 марта 2018 года. Это следует из повестки дня заседания комитета, опубликованной на его сайте.

В сообщении отмечается, что "по обращению генпрокурора" заседание комитета по рассмотрению представлений на Савченко начнется в четверг в 08:30, то есть за полтора часа до начала утреннего пленарного заседания Рады.

В повестку дня заседания комитета включен лишь один вопрос - представления о согласии парламента на привлечение Савченко к уголовной ответственности, ее задержание и арест.

15 марта 2018 года генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Савченко якобы планировала совершить теракт в здании Рады. В тот же день глава ГПУ внес в парламент представления на привлечение депутата к уголовной ответственности, ее задержание и арест.

Читайте также: В БПП анонсировали "шокирующее" видео о Савченко

19 марта сообщалось, что регламентный комитет Рады рассмотрит представления Генпрокуратуры на Савченко в среду, 21 марта.

20 марта народный депутат Антон Геращенко опубликовал текст представления ГПУ на привлечение Савченко к уголовной ответственности.

В опубликованном документе утверждается, что Савченко якобы в сговоре с главой центра освобождения пленных Офицерский корпус Владимиром Рубаном и главарями боевиков в Донбассе "спланировала осуществление в Украине ряда терактов и покушений на представителей власти с целью насильственного свержения конституционного строя".

Тема дня: Сюрреализм Савченко VS "заказ Банковой": коротко

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.