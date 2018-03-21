Кабмин уволил фигуранта дела НАБУ Пимахову из ГМС
Кабинет министров на сегодняшнем заседании уволил Дину Пимахову с должности первого заместителя главы Государственной миграционной службы. Эту информацию LIGA.net подтвердил вице-премьер-министр Павел Розенко.
"Да, Пимахову уволили по собственному желанию", - сообщил он.
29 ноября 2017 года в ГМС заявили, что по подозрению в попытке дать взятку Пимаховой задержан агент НАБУ.
В Бюро же заявили, что ГПУ и СБУ сорвали спецоперацию, направленную на выявление "участников ОПГ" в Государственной миграционной службе.
Как утверждали в НАБУ, Пимахова якобы сама неоднократно требовала денежное "поощрение" в сумме $30 тысяч - сначала за положительное решение вопроса о предоставлении иностранцу украинского гражданства, а затем за предоставление вида на жительство в Украине.
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