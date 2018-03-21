Россиянам усложнят въезд в Украину

Граждане из списка стран миграционного риска должны будут заблаговременно сообщить о желании приехать в Украину

Кабинет министров должен за два месяца подготовить и утвердить порядок регистрации иностранцев, лиц без гражданства и их паспортных документов в пунктах пропуска через госграницу, а также порядок ведения соответствующего реестра. Об этом говорится в решении СНБО. Указ введении его в действие президент Петр Порошенко подписал 21 марта.

Условия въезда в Украину для граждан России будут ужесточены. Предусматривается создание механизма предварительной проверки оснований для въезда. Граждане из списка стран миграционного риска должны будут заблаговременно по электронным каналам сообщать украинским властям о намерении совершить поездку.

За две недели Кабмин должен утвердить порядок заполнения и использования иммиграционной карточки. Изменения должны быть внесены и в кодекс об административных правонарушениях - будет усилена ответственность за нарушение порядка трудоустройства, приема на учебу, предоставление жилья, регистрацию иностранцев и лиц без гражданства и оформление для них документов, а также за нарушение иностранцами и лицами без гражданства правил пребывания в Украине.

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20 марта Львовский областной совет обратился к президенту, председателю Верховной Рады и премьер-министру с требованием разорвать дипломатические отношения с Россией. Кроме этого депутаты выступили за введение визового режима для граждан России.

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