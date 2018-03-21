Сытник опроверг информацию о слежке за Холодницким

Директор НАБУ назвал сообщения некоторых СМИ о негласном прослушивания в кабинете Холодницкого искаженной информацией

Директор НАБУ Артем Сытник опроверг информацию о том, что в кабинете главы САП Назара Холодницкого было обнаружено устройство для прослушивания. Об этом Сытник сказал на круглом столе "Борьба с коррупцией в Украине: состояние дел" сегодня в Брюсселе, сообщает Укринформ.

Отмечается, что директор НАБУ назвал сообщения некоторых СМИ о негласном прослушивания в кабинете Холодницкого искаженной информацией.

"К сожалению, специфика медийного пространства в Украине такова, что, не имея никакого комментария от уполномоченных органов, журналисты пишут такое, что, честно говоря, фантастический роман просто отдыхает", - заявил Сытник.

При этом директор НАБУ заметил, что журналисты якобы имеют возможность спросить у самого Холодницкого о том, что же "он там нашел в своем кабинете".

Согласно сообщению, руководитель НАБУ также подчеркнул, что не допустит, чтобы "кто-то из власти взял под контроль то, что происходит в НАБУ и САП".

Вчера ряд украинских СМИ сообщили со ссылкой на свои источники о том, что в аквариуме в кабинете главы САП якобы было обнаружено устройство для прослушивания.

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