Украина потеряла $100 млрд из-за агрессии России - Аслунд
Украинская экономика потеряла от оккупации Россией Крыма и агресии в Донбассе почти $100 млрд. Об этом говорится в докладе старшего научного сотрудника Евразийского центра Атлантического совета Андерса Аслунда, передает Укринформ.
Как объясняет Аслунд, самое простое и общее определение суммы убытков высчитывается умножением потерянного ВВП на четыре.
"Донбасс был источником 10% ВВП Украины, а Крым - 3,7%. МВФ оценил ВВП Украины в докризисный, 2013 год, на уровне $179,6 млрд. Таким образом, общаяя стоимость активов Крыма и Донбасса составляла 13,7% из $179,6 млрд, умноженное на четыре, или $98,4 млрд", - говорится в докладе.
Основными материальными потерями в Крыму стала стоимость земли, энергетических активов, банков и их актов, предприятий и жилья. Стоимость только 18 газовых месторождений в Черном море - $40 млрд.
В Донбассе экономическая выгода упала примерно на две трети.
20 марта Верховная Рада попросила Кабмин разработать методику определения ущерба и объема убытков, которые нанесла Украине агрессия РФ.
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