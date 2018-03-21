Украина потеряла $100 млрд из-за агрессии России - Аслунд

По примерным подсчетам, Украина потеряла материальные активы в Крыму, а экономическая выгода в Донбассе упала на две трети

Украинская экономика потеряла от оккупации Россией Крыма и агресии в Донбассе почти $100 млрд. Об этом говорится в докладе старшего научного сотрудника Евразийского центра Атлантического совета Андерса Аслунда, передает Укринформ.



Как объясняет Аслунд, самое простое и общее определение суммы убытков высчитывается умножением потерянного ВВП на четыре.



"Донбасс был источником 10% ВВП Украины, а Крым - 3,7%. МВФ оценил ВВП Украины в докризисный, 2013 год, на уровне $179,6 млрд. Таким образом, общаяя стоимость активов Крыма и Донбасса составляла 13,7% из $179,6 млрд, умноженное на четыре, или $98,4 млрд", - говорится в докладе.



Основными материальными потерями в Крыму стала стоимость земли, энергетических активов, банков и их актов, предприятий и жилья. Стоимость только 18 газовых месторождений в Черном море - $40 млрд.

В Донбассе экономическая выгода упала примерно на две трети.

20 марта Верховная Рада попросила Кабмин разработать методику определения ущерба и объема убытков, которые нанесла Украине агрессия РФ.

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