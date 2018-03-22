Савченко задержали, она идет в СБУ: видео
После голосования в Верховной Раде народный депутат Надежда Савченко вышла на улицу, не давая комментариев прессе, но через некоторое время она вернулась в парламент, передает корреспондент LIGA.net.
Там ее встретил следователь СБУ.
Читайте также: Cавченко о главарях боевиков: Есть понятие врага и противника
"На основании постановления Верховной Рады Украины от 22 марта 2018 года о снятии депутатской неприкосновенности, предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание, а также избрание меры пресечения в порядке статьи 208 УПК Украины, задерживаю вас по подозрению в совершении преступлений...", - отметил следователь и зачитал ряд статей Уголовного кодекса.
Он предложил Савченко пройти в управление Службы безопасности Украины в Киеве и Киевской области для составления протокола задержания.
Савченко предложила не ехать на автомобиле, а пройтись пешком, на что следователь согласился.
Ранее Рада отменила неприкосновенность, а также предоставила разрешение на задержание и арест депутата Надежды Савченко.
Читайте также: Савченко: Хотела напугать власть, показания офицеров ВСУ искажены
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
15:09
-
14:42
-
14:08
-
14:04
-
11:59