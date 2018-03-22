Савченко задержали, она идет в СБУ: видео

Народный депутат Надежда Савченко со следователем направилась в СБУ

После голосования в Верховной Раде народный депутат Надежда Савченко вышла на улицу, не давая комментариев прессе, но через некоторое время она вернулась в парламент, передает корреспондент LIGA.net.

Там ее встретил следователь СБУ.

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"На основании постановления Верховной Рады Украины от 22 марта 2018 года о снятии депутатской неприкосновенности, предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание, а также избрание меры пресечения в порядке статьи 208 УПК Украины, задерживаю вас по подозрению в совершении преступлений...", - отметил следователь и зачитал ряд статей Уголовного кодекса.

Он предложил Савченко пройти в управление Службы безопасности Украины в Киеве и Киевской области для составления протокола задержания.

Савченко предложила не ехать на автомобиле, а пройтись пешком, на что следователь согласился.

Ранее Рада отменила неприкосновенность, а также предоставила разрешение на задержание и арест депутата Надежды Савченко.

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