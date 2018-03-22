Рада: Результаты выборов президента РФ в Крыму недействительны

Рада призвала международное сообщество применить допсанкции против РФ и персональные санкции против лиц, причастных к организации выборов в Крыму

Верховная Рада признала результаты выборов президента РФ в оккупированном Крыму недействительными. За постановление о Заявлении Верховной Рады по поводу непризнания Украиной легитимности выборов президента РФ на временно оккупированной территории Крыма №8168-1 проголосовали 255 депутатов, передает корреспондент LIGA.net.

Верховная Рада заявляет, что организация выборов в Крыму оккупационной администрацией противоправна. Голосование в Крыму является никчемным и не имеет правовых последствий.

Рада призывает международное сообщество применить дополнительные санкции против РФ и персональные санкции против лиц, причастных к организации и проведению выборов в Крыму.

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19 марта 2018 года президент Петр Порошенко заявил, что проведение так называемых выборов президента РФ во временно оккупированном Крыму является очередным грубым нарушением Россией международного права, а их "результаты" - это фальсификация и "филькина грамота".

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Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых выборов с участием Крыма в 2016-м году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.

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