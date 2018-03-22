Журналист рассказал, где и как отдыхает Жебривский: фото
Глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский в настоящее время отдыхает в пятизвездочном отеле ОАЭ. Об этом у себя в Facebook сообщил блогер и журналист Сергей Иванов.
"Давайте искренне, от души порадуемся за председателя Донецкой областной военно-гражданской администрации Жебривского, который переживает этот похабный холодный март в пятизвездочном отеле One & Only Royal Mirage Dubai, ОАЭ. Стоимость проживания - около $1 тыс в сутки", - отметил Иванов, показав фотографии.
Фото: facebook.com/applecrysis
В пресс-службе Донецкой облгосадминисрации информацию об отдыхе Жебривского не стали подтверждать LIGA.net.
"Он сейчас находится в отпуске, но не знаю, где. Не уполномочена говорить об этом. Он выйдет на работу 26 марта", - сообщили в пресс-службе, уточнив, что Жебривский взял отпуск на 10 дней.
Корреспондент LIGA.net попытался дозвониться сегодня Жебривскому, но он трубку не берет, а после длительных гудков включается оператор на английском языке.
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