Журналист рассказал, где и как отдыхает Жебривский: фото

Глава Донецкой областной военно-гражданской администрации находится в отпуске до 26 марта 2018 года

Глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский в настоящее время отдыхает в пятизвездочном отеле ОАЭ. Об этом у себя в Facebook сообщил блогер и журналист Сергей Иванов.

"Давайте искренне, от души порадуемся за председателя Донецкой областной военно-гражданской администрации Жебривского, который переживает этот похабный холодный март в пятизвездочном отеле One & Only Royal Mirage Dubai, ОАЭ. Стоимость проживания - около $1 тыс в сутки", - отметил Иванов, показав фотографии.









Фото: facebook.com/applecrysis

В пресс-службе Донецкой облгосадминисрации информацию об отдыхе Жебривского не стали подтверждать LIGA.net.

"Он сейчас находится в отпуске, но не знаю, где. Не уполномочена говорить об этом. Он выйдет на работу 26 марта", - сообщили в пресс-службе, уточнив, что Жебривский взял отпуск на 10 дней.

Корреспондент LIGA.net попытался дозвониться сегодня Жебривскому, но он трубку не берет, а после длительных гудков включается оператор на английском языке.

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