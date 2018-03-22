Президент отреагировал на задержание Савченко

Президент Петр Порошенко подчеркнул, что офицеры ВСУ не поддались на провокации, проинформировали "о преступных замыслах агрессора и пятой колонны"

Цель российской спецоперации относительно реализации массовых терактов в Киеве заключалась в том, чтобы посеять хаос и уничтожить Украину. Об этом заявил президент Петр Порошенко у себя в Facebook.

"Цель российской спецоперации - посеять хаос и уничтожить украинское государство. Все это является очередным напоминанием, что против Украины ведется широкомасштабная гибридная война, выстоять в которой мы сможем, только объединившись", - подчеркнул Порошенко.

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Он поблагодарил сотрудников СБУ и ГПУ "за спасенные жизни людей в результате предотвращения массовых терактов".

"Также благодарю офицеров Вооруженных Сил, которые не поддались на провокации и своевременно проинформировали правоохранительные органы о преступных замыслах агрессора и пятой колонны", - отметил президент.

22 марта 2018 года Верховная Рада разрешила Генпрокуратуре привлечь к уголовной ответственности, задержать и арестовать Савченко. Депутату зачитали подозрение, после чего ее задержали и провели пешком в управление СБУ.

ГПУ опубликовала видеоролик, в котором Савченко и экс-переговорщик по освобождению заложников Владимир Рубан обсуждают с военнослужащими ВСУ варианты совершения теракта в Киеве.

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