В Крыму ФСБ задержала журналиста Крымской солидарности

Наримана Мемедеминова увезли в управление ФСБ в Симферополе после обыска

В оккупированном Крыму российская ФСБ задержала гражданского активиста и журналиста общественного объединения Крымская солидарность Наримана Мемедеминова. Об этом сообщается на странице Крымской солидарности в Facebook.

Супруга задержанного Лемара рассказала, что ее мужа задержали после обыска в их доме в Бахчисарайском районе. По ее словам, обыск проходил в грубой форме, с нецензурной бранью со стороны российских силовиков.

Мемедеминова увезли в управление ФСБ в Симферополе. Завтра ему должны избрать меру пресечения.

Защищать интересы активиста будет адвокат Эмиль Курбединов.

Ранее председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что более 90% крымских татар на полуострове "абсолютно проигнорировали" российские выборы президента.

Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых выборов с участием Крыма в 2016-м году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.

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