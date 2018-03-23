Порошенко назначил нового главу Волынской ОГА

Президент отметил, что у Александра Савченко есть опыт работы в правоохранительных органах, в энергетических компаниях, а также в Киевской ОГА

Президент Украины Петр Порошенко назначил новым главой Волынской облгосадминистрации Александра Савченко. Представление нового губернатора состоялось сегодня, передает корреспондент LIGA.net.

"Я его знаю уже, думаю, лет 18. Это профессиональный, решительный, патриотический, очень грамотный и очень одаренный человек. Его задача - поддержать все тенденции, которые были начаты Владимиром Гунчиком (бывший глава ОГА, - ред.) - защитить бизнес, обеспечить порядок. Он возглавлял очень важный департамент МВД, был заместителем министра, является генерал-полковником", - отметил Порошенко.

Он уточнил, что у Савченко есть опыт работы не только в правоохранительных органах, в энергетических компаниях, но и в Киевской ОГА. Савченко имеет звание "Заслуженный юрист Украины".

Среди задач, поставленных перед новым главой, Порошенко также назвал наведение порядка с добычей янтаря, сохранение волынских лесов, борьбу с коррупцией.

Порошенко отметил, что предыдущий глава Волынской ОГА Владимир Гунчик, возглавлявший область с 2014 года, переведен на другую, "интересную работу". Гунчик занимал пост председателя Волынской ОГА с 24 июля 2014 года. До этого Гунчик занимал должность директора автосборочного завода №1 ЗАО Автомобильная компания Богдан Моторс.

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