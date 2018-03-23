Защита Савченко обжалует ее арест

Сегодня Шевченковский райсуд Киева арестовал Савченко на два месяца

Адвокаты народного депутата Надежды Савченко заявили о намерении обжаловать решение Шевченковского райсуда Киева о ее аресте. Об этом в эфире 112 Украина сообщил адвокат депутата Виктор Чевгуз.

"Обязательно подготовим апелляционные жалобы", - сказал он и добавил, что сделано это будет в понедельник.

Сегодня Шевченковский райсуд Киева арестовал Савченко на два месяца. Такое решение озвучил председательствующий судья Евгений Сидоров.

22 марта 2018 года Верховная Рада разрешила Генпрокуратуре привлечь к уголовной ответственности, задержать и арестовать Савченко. Депутату инкриминируют подготовку к захвату власти группой лиц по предварительному сговору, посягательство на жизнь государственного деятеля, создание террористической группы, незаконное обращение с оружием и боеприпасами, планирование теракта.

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