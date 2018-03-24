Порошенко: СБУ усилит контрразведку по всей Украине

По словам президента, такое решение важно особенно сейчас, когда центр гибридной войны РФ смещается ближе к Киеву

Президент Петр Порошенко заявил, что в дальнейшем приоритетом в работе СБУ будет контрразведывательная деятельность, которая будет усилена на всей территории Украины. Об этом он сказал в своем выступлении по случаю 26-летия создания СБУ.

"Закон о реинтеграции Донбасса устанавливает специальный порядок осуществления мероприятий по обеспечению безопасности, отпора и сдерживания российской агрессии. Это поможет сконцентрировать усилия на приоритетной составляющей работы службы - на контрразведке, усилив ее не только в районе столкновения, но и усилив контрразведывательные мероприятия по всей территории Украины", - сказал Порошенко.

По его словам, такое решение важно особенно сейчас, когда центр гибридной войны РФ смещается ближе к Киеву.

"Такое усиление является важным особенно сейчас, когда мы видим, чем меньше выстрелов в зоне боевых действий, тем больше активность врага в тылу. Агрессор настойчиво пытается сместить эпицентр гибридной войны как можно ближе к сердцу Украины. А сердце - это наша древняя столица, красавец Киев", - сказал Порошенко.

Президент убежден, что якобы разоблачение Михаила Саакашвили в связях с ФСБ через беглого олигарха Сергея Курченко и предотвращение терактов, которые якобы готовила Надежда Савченко, "стоят страниц в учебниках для будущих спецслужбистов".

Напомним, Саакашвили, которого обвиняли в подготовке захвата власти на деньги Курченко, выслали из Украины, что, по мнению адвокатов Саакашвили, является косвенным подтверждением отсутствия состава преступления в его действиях.

Депутату Надежде Савченко было объявлено о подозрении два дня назад. Вчера суд избрал ей меру пресечения в виде содержания в СИЗО. Ее задержание прошло с нарушениями законодательства.

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