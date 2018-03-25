В Донбассе погиб украинский военный

В результате обстрелов в Донбассе сегодня один украинский военный погиб

Один украинский военный погиб в Донбассе в результате обстрелов сегодня, 25 марта. Об этом пресс-центр штаба АТО сообщает в Facebook.



"Противник продолжает срывать договоренности о полном прекращении огня, а с начала дня зафиксировано 19 обстрелов на донецком направлении. В частности, из запрещенных минскими соглашениями минометов боевики обстреляли украинские позиции в Опытном, Лебединском, вблизи Песков и в Талаковке", - отмечает штаб.



Гранатометы различных систем гибридная армия РФ применила по военным в Авдеевке, Богдановке и Широкино, а крупнокалиберные пулеметы - по укреплениям в районе Верхнеторецкого.



Кроме того, из стрелкового оружия оккупанты обстреливали позиции сил АТО вблизи шахты Бутовка, Каменки и Марьинки.



На луганском направлении сохранялась тишина.