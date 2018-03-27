Уже более 20 стран мира высылают российских дипломатов

Такие действия являются ответом на отравление бывшего шпиона из РФ Сергея Скрипаля и его дочери в британском городе Солсбери

Уже более 20 стран мира заявили о своем решение выслать российских дипломатов в ответ на отравление экс-шпиона РФ Сергея Скрипаля и его дочери в Британии.

Согласно имеющейся на данный момент информации, США приняли решение выслать 60 дипломатов РФ и закрыть российское консульство в Сиэтле.

Известно, что Великобритания уже выслала 23 российских дипломатов и приостановила дипломатические отношения с Москвой на высоком уровне.

Канада выдворяет из страны четырех дипломатов РФ, которые работают в российском посольстве в Оттаве и генконсульстве РФ в Монреале, а также отклоняет заявку троих россиян, которых Кремль планировал включить в свою дипломатическую миссию в этой стране.

В знак солидарности с Британией и странами ЕС, Украина высылает 13 российских дипломатов.

Германия, Франция и Польша высылают каждая по четыре российских дипломата. Чехия и Литва - по три дипломаты РФ.

По два российских дипломата выдворяют Нидерланды, Дания, Италия и Албания.

Швеции, Хорватии, Румынии, Финляндии, Эстонии заявили, что каждая вышлет по одному российскому дипломату.

Латвия решила выдворить российского дипломата и расширить черный список невъездных россиян.

Ожидается, что еще две страны обнародуют решение позже - Испания (два дипломата) и Венгрия (одного дипломата).

Правительство Исландии заявило о полной временной приостановке двустороннего диалога на высоком уровне с российскими властями. Исландские лидеры не будут присутствовать на Чемпионате мира по футболу в России этим летом.

Также европейские СМИ пишут, что в ближайшее время список стран может пополниться.

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Ранее The Times сообщила, что около 20 стран Европы и США готовятся выслать российских дипломатов, которые связаны со шпионской деятельностью Москвы.



23 марта лидеры стран ЕС в ходе переговоров на саммите в Брюсселе приняли решение отозвать из России посла экономического блока Маркуса Эдерера.

Такие действия являются ответом на отравление бывшего шпиона из РФ Сергея Скрипаля и его дочери в британском городе Солсбери, что на Западе описывают как химическую атаку против Объединенного Королевства. Российский МИД назвал высылку российских дипломатов провокацией.

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