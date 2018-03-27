В России началось судилище над Романом Сущенко

ФСБ РФ вменяет журналисту шпионаж в пользу Украины; в суде Сущенко не признал свою вину в полном объеме

Московский городской суд сегодня, 27 марта, начал рассмотрение сфабрикованного дела украинского журналиста Романа Сущенко, которого российские спецслужбы обвиняют в шпионаже в пользу Украины. Об этом в своем Twitter сообщил адвокат политзаключенного Марк Фейгин.

"Процесс по делу Сущенко начался", - написал он.

Фейгин опубликовал титульную страницу подготовленного ФСБ обвинительного акта, на которой указано, что украинцу вменяют ст. 276 УК РФ, то есть шпионаж. Предусмотренное наказание по этой статье - от 10 до 20 лет.

Фото: twitter.com/FeyginMark

Также адвокат отметил, что после оглашения в суде обвинительного заключения Сущенко не признал вину в полном объеме.

В феврале 2018 года Сущенко и его защитник завершили ознакомление с 12 томами сфабрикованного против украинца дела.

Корреспондента информагентства Укринформ Романа Сущенко во Франции задержали в конце сентября 2016 года в Москве, куда он приехал по личному делу. В ФСБ заявили, что задержанный - "сотрудник ГУР". Украинская разведка причастность Сущенко к ведомству опровергла.

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