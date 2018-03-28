Волкер приедет в Украину в конце апреля-начале мая
28.03.2018 02:10
Представитель США намерен поехать в Донбасс в зону конфликта
Курт Волкер (скриншот)
Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер приедет в Украину в конце апреля - в начале марта. Об этом он сказал в интервью Голосу Америки.
Волкер еще раз подчеркнул, что хочет побывать непосредственно в зоне конфликта в Донбассе, где в последнее время обострилась ситуация.
Он также отметил, что перед поездкой и встречами с украинскими коллегами хотел бы "получить ответ от России и понять о чем мы можем говорить".
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