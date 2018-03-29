Договор о дружбе с Россией должен быть расторгнут - Зеркаль

Замглавы МИД подчеркнула, что последним "брутальным" нарушением было незаконное проведение "выборов" президента РФ в оккупированном Крыму

Необходимо расторгнуть договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной из-за грубого нарушения РФ его основных положений. Об этом в эфире Радио НВ заявила заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль.

По ее словам, последним "брутальным" нарушением было незаконное проведение так называемых выборов президента РФ во временно оккупированном Крыму. Она считает, что в новых реалиях отношений с Россией Украина должна прийти к заключению подобного договора нового формата для разрешения споров между странами.

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией - соглашение, в котором закрепляются принцип стратегического партнерства, признание нерушимости существующих границ, уважения к территориальной целостности и взаимные обязательства не использовать свою территорию в ущерб безопасности друг друга.

Договор был подписан в Киеве 31 мая 1997 года президентом Украины Леонидом Кучмой и президентом Российской Федерации Борисом Ельциным.

Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых выборов с участием Крыма в 2016-м году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.

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