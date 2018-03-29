Послы G7 призвали Раду отменить декларации для антикоррупционеров

Также необходимо освободить от ответственности лиц, которые не подадут декларацию в установленный срок

Послы стран "Большой семерки" обратились к Верховной Раде с призывом отменить требования о подаче электронных деклараций антикоррупционными активистами и международными членами наблюдательных советов украинских государственных компаний. Об этом говорится в совместном заявлении послов, опубликованном в Twitter.

"Мы настоятельно призываем народных депутатов найти законодательное решение в ходе ближайшего заседания, которое отменяет эти требования в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии, или откладывает их действие", - говорится в заявлении.

Послы также призывают украинский парламент обеспечить временное положение об освобождении от ответственности лиц, которые не подадут декларацию в установленный срок.

Текущие требования об электронном декларировании не соответствуют международным обязательствам Украины и лучшим международным практикам. Они препятствуют привлечению и сохранению квалифицированных международных членов наблюдательных советов государственных компаний, что необходимо для улучшения корпоративного управления в Украине и улучшения экономического роста, говорится в заявлении.

Послы отмечают, что система декларирования предназначена для обеспечения подотчетности лиц, наделенных публичными полномочиями, а не для создания лишней нагрузки и давления на гражданское общество.

Текущие требования существенно усложнят борьбу с коррупцией в Украине, подчеркивается в заявлении.

28 марта ранее сегодня пресс-служба представительства ЕС в Украине опубликовала заявление еврокомиссара по вопросам расширения и европейской политики соседства Йоханнеса Хана, в котором говорится, что украинская власть так и не выполнила взятое на себя обязательство отменить требование к общественным активистам подавать электронные декларации, срок подачи которых истекает уже 1 апреля 2018 года.

Президент Петр Порошенко обратился к Верховной Раде с призывом отменить электронное декларирование активистов. В АП напомнили, что соответствующий законопроект глава государства подал еще летом 2017 года, и подчеркнули, что со своей стороны Порошенко оперативно подпишет закон.

Председатель парламента Андрей Парубий сообщил, что Верховная Рада на следующей сессионной неделе первым в повестке дня 3 апреля может рассмотреть вопрос об отмене процедуры электронного декларирования для общественных активистов и декриминализации статьи за непредставление ими электронных деклараций первым в повестке дня парламента.

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