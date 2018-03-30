ОБСЕ планирует открыть патрульные базы на границе с Россией - Хуг

По данным ОБСЕ, патрульные базы миссии могут появиться во временно оккупированном Новоазовске и Амвросиевке Донецкой области

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ намерена открыть новые передовые патрульные базы во временно оккупированных городах Донецкой области, в том числе на неконтролируемых участках возле украинско-российской границы. Об этом на брифинге заявил первый заместитель главы миссии ОБСЕ Александр Хуг.

"Мы планируем открыть передовые патрульные базы вблизи неконтролируемых участков границы с Российской Федерацией в таких населенных пунктах, как Новоазовск и Амвросиевка", - сказал Хуг.

Он подчеркнул, что относительно открытия передовых баз именно возле границе с РФ ОБСЕ до сих пор не получила ответа от боевиков террористической организации ДНР.

"Вооруженные формирования сами просят, чтобы миссия освещала полную картину, но если они не предоставляют нам полный доступ, о какой полной картине может идти речь?" - добавил Хуг.

По его словам, ОБСЕ также собирается открывать новые передовые патрульные базы еще в двух районах недалеко от линии соприкосновения, например в Докучаевске.

26 марта 2018 года боевики потребовали от наблюдателей специальной мониторинговой миссии ОБСЕ покинуть пункт пропуска Изварино, который находится на неконтролируемом участке украинско-российской границы.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской областей Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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