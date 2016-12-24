В Индии женщина вернулась через 40 лет после своих похорон

Родственники Деви считали, что она скончалась от укуса змеи, поэтому, согласно древним поверьям, ее тело не кремировали, а сплавили вниз по Гангу

Индийка Виласа Деви, которую считали умершей с 1976 года, вернулась навестить своих взрослых детей. Об этом сообщает ВВС.

Родственники Деви считали, что она скончалась от укуса змеи, поэтому, согласно древним поверьям, ее тело не кремировали, а сплавили вниз по Гангу.

Женщина рассказала, что ее спасли рыбаки в нескольких сотнях километров ниже по течению реки, после чего ее выходила местная семья.

Она ничего не помнила о своей прошлой жизни, в том числе о двух предыдущих браках. На новом месте она снова вышла замуж.

Недавно Деви впервые за долгие годы встретила землячку из родной деревни, и к ней вернулась память.

После этого она приехала в родную деревню и удивила своих взрослых сыновей и дочерей. Все три мужа 80-летней Деви уже скончались.

Издание National Geographic опубликовало уникальные фотографии изолированного кочевого племени в Бразилии, сделанные с вертолета.

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.