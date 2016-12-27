Малоимущая жительница Индии обнаружила на своей карточке $14 млн

Когда женщина сообщила об ошибке представителям банка, те сначала заявили, что ее менеджера нет на месте, а потом - что он не может ей ничем помочь

Жительница Индии обнаружила на своем счету 1 миллиард рупий ($14,7 млн). При этом сотрудники банка, куда она обратилась, чтобы исправить ошибку, отказались ей помочь. Об этом пишет Mashable.

Издание отмечает, что зарплата Шитал Йедав (так зовут женщину) составляет 5 тысяч рупий (около $74) в месяц.

По словам женщины, когда она сообщила об ошибке представителям своего банка, те сначала заявили, что нужного ей менеджера нет на месте, а потом - что он не может ей ничем помочь.

Как говорится в сообщении, после этого женщина и ее муж написали премьер-министру страны. Но ответа они пока не получили.

При этом издание отмечает, что банковский счет Шитал Йедав был создан в рамках государственной программы, задача которой - обеспечить поступления средств малоимущим семьям непосредственно на их карточки, минуя посредников.

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