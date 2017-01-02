На Рождество в Украине резко похолодает

Укргидрометцентр прогнозирует снижение температуры до -16 к концу недели

Укргидрометцентр прогнозирует резкое похолодание на Рождество.



Как сообщают синоптики, холоднее всего будет в западных областях, на севере и на Закарпатье: -14..-16, без существенных осадков.



В восточных регионах будет немного теплее: днем -4..-6, ночью -8..-10. Пройдет снег.



В центре Украины прогнозируется 8-10 градусов мороза. На юге -4..-8 и снег.



На завтра, 3 января, Укргидрометцентр прогнозирует -1...+1 в Киеве, до -5 в восточных областях и -1...-2 на западе.



Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.