На Рождество в Украине резко похолодает
02.01.2017 19:20
Укргидрометцентр прогнозирует снижение температуры до -16 к концу недели
Фото: EPA
Укргидрометцентр прогнозирует резкое похолодание на Рождество.
Как сообщают синоптики, холоднее всего будет в западных областях, на севере и на Закарпатье: -14..-16, без существенных осадков.
В восточных регионах будет немного теплее: днем -4..-6, ночью -8..-10. Пройдет снег.
В центре Украины прогнозируется 8-10 градусов мороза. На юге -4..-8 и снег.
На завтра, 3 января, Укргидрометцентр прогнозирует -1...+1 в Киеве, до -5 в восточных областях и -1...-2 на западе.
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