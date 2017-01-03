ГСЧС: на западе и севере ожидаются снегопады, в Карпатах - лавины

По данным Укргидрометцентра, сегодня 12 областей и Киев накрыл атмосферный циклон, который станет причиной выпадения снега и мокрого снега

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям предупреждает об ухудшении погодных условий на западе и севере страны во вторник, 3 января 2017 года. Об этом сообщается на странице ГСЧС в Facebook.

"По прогнозам Укргидрометцентра, 3 января в Киевской, Черниговской, Сумской, Житомирской, Хмельницкой, Ровенской, Тернопольской, Черновицкой, Волынской, Львовской, Ивано-Франковской, Закарпатской областях и Киеве проходит атмосферный циклон, в результате которого будет выпадать снег и мокрый снег", - говорится в сообщении.

В связи с этим ГСЧС призывает украинцев быть осторожными и соблюдать правила безопасности, особенно во время движения по автодорогам.

Также в среду, 4 января, в связи с возможными сильными снегопадами и метелями в горах Львовской области и в высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей ожидается значительный (III) уровень лавинной опасности.

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