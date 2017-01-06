В Николаевской области ограничено движение фур из-за снегопадов

Движение ограничено на трассах М-14 "Одесса-Мелитополь-Новоазовск", Т-15-14 на подъезде к Берзанке и Т-15-13 "Нечаево-Очаков" на выезде из Очакова

Государственное агентство автомобильных дорог Укравтодор ограничило движение крупновесового транспорта в Николаевской области в связи с ухудшением погодных условий. Об этом говорится в сообщении Укравтодора.

6 января с 08:00 в Николаевской области было ограничено движение на трассах М-14 "Одесса - Мелитополь - Новоазовск" между границами с Одесской и Херсонской областями, Т-15-14 в районе подъезда к поселку Берзанка и Т-15-13 "Нечаево - Очаков" в районе выезда из Очакова.

5 января Укравтодор ограничил движение крупногабаритного транспорта в Одесской области из-за ухудшения погоды и возобновил в Закарпатской и Ивано-Франковской.

Метеорологи предупреждают, что 6 января в Украине резко похолодает, будут снегопады и гололед. Поэтому Управление безопасности дорожного движения призывает быть особо осторожными водителей.

Также автомобилистов просят помогать друг другу на дороге.

Синоптики предупреждали, что 6-7 января в Украине ожидается резкое понижение температуры ночью и днем ​​от -11° до -16° (ночью 7 января от -14° до -19°, местами до -22°).

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