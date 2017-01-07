За прошлые сутки на автодорогах Украины погибли 13 человек

Самая напряженная ситуация с аварийностью сейчас наблюдается в Запорожской и Закарпатской областях

За прошлые сутки на дорогах погибли 13 человек и травмирован еще 61. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.



Самыми напряженными по аварийности являются дороги в Закарпатской и Запорожской областях.



В Одесской области из-за ухудшения погодных условий в пробках застряли 60 автомобилей. Также в семи областях из-за непогоды без электричества остался 71 населенный пункт.

В Одесской, Николаевской, Херсонской, Кировоградской и Днепропетровской области введены ограничения рдля движения транспорта.

По прогнозам, 9 января погода улучшится.



Читайте также: В Украину идут морозы и снег: советы автомобилистам

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.