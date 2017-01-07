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За прошлые сутки на автодорогах Украины погибли 13 человек

07.01.2017 11:22
Самая напряженная ситуация с аварийностью сейчас наблюдается в Запорожской и Закарпатской областях
За прошлые сутки на автодорогах Украины погибли 13 человек

За прошлые сутки на дорогах погибли 13 человек и травмирован еще 61. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции. 

Самыми напряженными по аварийности являются дороги в Закарпатской и Запорожской областях. 

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В Одесской области из-за ухудшения погодных условий в пробках застряли 60 автомобилей. Также в семи областях из-за непогоды без электричества остался 71 населенный пункт.

В Одесской, Николаевской, Херсонской, Кировоградской и Днепропетровской области введены ограничения рдля движения транспорта. 

По прогнозам, 9 января погода улучшится.  

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ЛIГАБiзнесIнформ
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