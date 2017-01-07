За прошлые сутки на автодорогах Украины погибли 13 человек
За прошлые сутки на дорогах погибли 13 человек и травмирован еще 61. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.
Самыми напряженными по аварийности являются дороги в Закарпатской и Запорожской областях.
В Одесской области из-за ухудшения погодных условий в пробках застряли 60 автомобилей. Также в семи областях из-за непогоды без электричества остался 71 населенный пункт.
В Одесской, Николаевской, Херсонской, Кировоградской и Днепропетровской области введены ограничения рдля движения транспорта.
По прогнозам, 9 января погода улучшится.
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