ГСЧС: В снежных заторах остаются 60 автомобилей и 3 автобуса

Автомобильные пробки в Одесской области сохраняются вблизи села Степное Раздельнянского района - до 20 автомобилей, села Роскошное Белгород-Днестровского района - до 40 автомобилей, села Семеновка Белгород-Днестровского района - три пассажирских автобуса из Молдовы.





Автомобили и автобусы, которые находились в пробке на участке Кринички - Холмское деблокированы, их водителей и пассажиров разместили в детском саду села Кринички и школах села Кринички и Холмское. В пункт обогрева на базе школы в селе Холмское прибыла колонна автотехники в составе передвижного пункта обогрева с полевой кухней, автомобиля облэнерго, доставлены продукты питания из расчета на 200 человек, теплые вещи и ГСМ для автотранспорта.





Ликвидированы пробки еще в нескольких селах Одесской области. В них находилось до 200 автомобилей. К ликвидации пробок на территории Одесской области привлечено 329 единиц техники и 400 человек.





На остальной территории Украины пробок на автодорогах нет. Людей, которые получили обморожения во время пробок, нет.





Для обеспечения расчистки автодорог на территории Украины привлечено почти 1,5 тысячи единиц техники и 2 тысячи человек. Сотрудники ГСЧС извлекли из обочин и кюветов на дорогу 469 автомобилей, в которых находилось свыше тысячи человек.





В ночь на Рождество на Житомирщине бойцы ГСЧС спасли пассажиров сломавшегося автобуса.





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