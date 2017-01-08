Ученые назвали лучший возраст для отцовства

Специалисты вычислили возраст, в котором мужчина может стать идеальным отцом

Американские ученые из университета Джорджтауна утверждают: лучшим возрастом для отцовства является промежуток от 30 до 40 лет. Об этом сообщает American Journal of Stem Cells.

Специалисты выяснили это с помощью глобального исследования.

"В 30 лет мужчина уже обычно готов к отцовству как психологически, так и финансово. И лучше ему сделать этот шаг до 40, так как у поздних детей выше риск развития аутизма или синдрома Дауна", - отмечается в сообщении.

На здоровье ребенка также могут сказаться и вредные привычки отца, которых с годами становится все больше.

Например, пристрастие к алкоголю часто приводит к проблемам с вниманием, координацией или к гиперактивности малыша.

Ученые считают, что после 40 лет шансы зачать больного ребенка увеличиваются в шесть раз.

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