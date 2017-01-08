ГСЧС: Пробок на трассах нет, 24 населенных пункта обесточены

Движение для всех транспортных средств ограничено в Одесской и Черкасской областях. В некоторых областях запрещено движение грузовиков

По состоянию на 17:00 на дорогах государственного и регионального значения пробок не зафиксировано. Обращений людей, которые получили обморожение, не поступало. Остаются обесточенными 24 населенных пункта в Одесской, Черновицкой и Херсонской областях. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуации.

Аварийно-ремонтные работы прорыва трубы теплотрассы в Приморском районе Одессы окончены, теплоснабжение восстановлено.

ГСЧС также сообщает, что в Днепропетровской области сняты ограничения на движение транспортных средств, кроме грозовых, на участке дороги М-23 Кировоград -Кривой Рог - Запорожье.

В Херсонской и Николаевской областях снято ограничение на движение крупногабаритного транспорта на всех автодорогах.

На дороге Кировоград-Запорожье движение транспортных средств восстановлено.

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В Винницкой области ограничено движение грузовых, крупногабаритных транспортных средств на автодороге Житомир-Могилев-Подольский.

В Кировоградской области по-прежнему ограничено движение для всех крупногабаритных транспортных средств на автодороге Кировоград-Платоновое и Кировоград-Запорожье.

В Одесской и Черкасской областях ограничено движение всех видов транспортных средств на всех автодорогах государственного и местного значения.

Трасса Ярмолицы-Камянец-Подольский также закрыта для всех видов транспортных средств.

7 января в снежных заторах в Одесской области находились до 60 автомобилей и три пассажирских автобуса из Молдовы.

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