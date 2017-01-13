Спецназовцы во время учений в Черном море нашли старинный якорь

Ученые утверждают, что это уникальный экспонат, так как является единственным венгерским якорем 19 века, найденным в Украине

Украинские спецназовцы во время учений в Черном море обнаружили древний якорь. Об этом сообщает ТСН.

Находку обнаружили во время ежедневных тренировок, когда отрабатывали ориентировки в морских глубинах.

Якорь лежал на 15-метровой глубине. Оказалось, что это старинный четвероногий венгерский якорь, на котором выбито аутентичное клеймо, сообщает СМИ.

До сих пор, в Украине ни одного похожего экспоната не было, утверждают ученые. Они предполагают, что его использовали на торговом судне.

Артефакт датируют серединой 19 века. Раритет уже передали в музей подводных исследований в Запорожье. Сейчас на Хортице сохраняется почти сотня старинных якорей, но в основном казацкие, российские и турецкие. Венгерский в этой коллекции появился впервые.

13 сентября 2016 года на дне одной из бухт Арктики исследователи обнаружили исчезнувший 170 лет назад корабль HMS Terror, который оказался одним из двух суден экспедиции мореплавателя Джона Франклина.

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