Яворивский райсовет против свалки для львовского мусора в районе

Депутаты требуют отменить решения по обустройству свалки и завода по переработке мусора на территории Яворивского района

На внеочередной сессии Яворивского райсовета депутаты проголосовали против обустройства полигона твердых бытовых отходов на территории района. Об этом сообщает пресс-служба райсовета.

Согласно сообщению, на сессии был рассмотрен вопрос "о ситуации, сложившейся в связи с намерениями органов исполнительной власти по обустройству полигона твердых бытовых отходов на территории Яворивского района".

Депутаты приняли обращение к президенту Украины, Верховной Раде, Кабинету министров, Львовской областной государственной администрации, в котором депутаты райсовета выразили свой решительный протест планам по обустройству свалки и завода по переработке мусора на территории Яворивского района.

"Они требуют от Кабинета Министров, Львовской областной государственной администрации отказаться от своих намерений относительно данного строительства и отменить принятые нормативно-правовые акты о выделении земельного участка для обустройства полигона твердых бытовых отходов и строительства мусороперерабатывающего завода на территории бывшего Яворивского государственного горно-химического предприятия "Сера", - говорится в сообщении.

18 января 2017 года мэр Львова опубликовал видеообращение, в котором заявил, что город находится в "мусорной блокаде" уже восемь месяцев с момента закрытия скандальной Грибовичской свалки. За это время, по словам Садового, власти Львова были лишены, в том числе посредством административного давления, возможности вывозить отходы на альтернативные полигоны.



Премьер-министр Владимир Гройсман ответил Андрею Садовому, что решение проблемы утилизации львовского мусора относится к компетенции городских властей Львова.

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