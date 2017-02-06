Полиция ищет роженицу-переселенку, оставившую ребенка в роддоме
06.02.2017 02:32
Женщина покинула роддом через полтора часа после родов, не оставив документов, что она хочет отказаться от ребенка; есть угроза жизни роженицы
Фото: НПУ
Полиция ищет роженицу-переселенку, которая отставила младенца в родддоме Мариуполя. Об этом сообщает управление полиции Донецкой области.
Через полтора часа после родов женщину забрал мужчина 1983 года рождения, который ее туда и привел.
По словам медиков, роженица живет во временно оккупированной Макеевке, она 1990 года рождения. У нее не было при себе никаких документов.
Полиция подчеркивает, что есть угроза жизни женщины, потому что у нее может открыться кровотечение.
Она также не оставила документов о желании отказаться от ребенка.
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