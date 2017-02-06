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Полиция ищет роженицу-переселенку, оставившую ребенка в роддоме

06.02.2017 02:32
Женщина покинула роддом через полтора часа после родов, не оставив документов, что она хочет отказаться от ребенка; есть угроза жизни роженицы
Полиция ищет роженицу-переселенку, оставившую ребенка в роддоме
Фото: НПУ

Полиция ищет роженицу-переселенку, которая отставила младенца в родддоме Мариуполя. Об этом сообщает управление полиции Донецкой области.

Через полтора часа после родов женщину забрал мужчина 1983 года рождения, который ее туда и привел.

По словам медиков, роженица живет во временно оккупированной Макеевке, она 1990 года рождения. У нее не было при себе никаких документов. 

Полиция подчеркивает, что есть угроза жизни женщины, потому что у нее может открыться кровотечение. 

Она также не оставила документов о желании отказаться от ребенка. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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